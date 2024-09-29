В Тольятти задержана пара, укравшая телефон у знакомого

195

В дежурную часть отдела полиции Комсомольского района УМВД России по г. Тольятти обратился местный житель 1967 года рождения и сообщил, что у него из квартиры был похищен сотовый телефон. При опросе заявитель рассказал, что накануне к нему в гости приходил знакомый.

Со слов пенсионера сотрудник дежурной части составил ориентировку с описанием похищенного имущества и приметами подозреваемого, распространил ее среди личного состава наружных сил полиции, Росгвардии и общественных объединений правоохранительной направленности.

Сотрудниками уголовного розыска проверены места возможного сбыта похищенного, где в последствие в одном из ломбардов на ул. Шлюзовой был найден украденный сотовый телефон. Изучив залоговые документы, полицейские установили личность подозреваемого – мужчины 1975 года рождения, задержали его по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный - ранее судимый за незаконный оборот наркотиков мужчина, пояснил оперуполномоченным, что действительно пришел в гости к пенсионеру, где они распивали спиртные напитки. В какой-то момент хозяин квартиры вышел из комнаты, и тот взял со стола его мобильник. Вернувшись домой, попросил свою сожительницу 1991 года рождения сходить с ним в ломбард и помочь сдать похищенное устройство. Вырученную тысячу рублей они потратили на личные нужды. Позже сотрудниками полиции была задержана и возлюбленная мужчины – ранее судимая за побои жительница Тольятти, которая также созналась в содеянном.

Возбуждено уголовное дело. Похищенное средство связи в ближайшее время будет возвращено законному владельцу.