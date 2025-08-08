В Тольятти задержан участник мошеннической схемы «Ваш родственник попал в ДТП»

151

Местный житель, представившись курьером, похитил у пожилой женщины сумму в размере 500 тысяч рублей.

В начале июля текущего года в дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому району за помощью обратилась 76-летняя местная жительница.

Сотрудники полиции выяснили, что женщина находилась дома, когда ей на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее дочь стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. Для того, чтобы помочь родственнице избежать уголовного наказания, как убеждал женщину незнакомец, необходимо передать доверенному лицу денежные средства. Собеседники общались с пенсионеркой непрерывно, не давая возможности связаться с родственниками и проверить информацию, пока к ней на такси не приехал якобы сотрудник. Следуя инструкциям, она передала курьеру сумму в размере 500 тысяч рублей. Когда злоумышленник уехал, а его сообщники перестали звонить, женщина связалась с дочкой и поняла, что стала жертвой мошенников.

Сотрудники уголовного розыска составили фоторобот курьера и ориентировали на розыск все наружные службы, направили запросы и получили ответы из различных организаций.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий появилась информация, что к хищению денежных средств причастен 28-летний местный житель. Полицейские задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный пояснил, что действовал по инструкции анонимного «куратора», с которым познакомился в социальной сети, выполняя функцию курьера, получил деньги от потерпевшей и перевел их на различные банковские счета за денежное вознаграждение.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается. Полицейские проверяют местного жителя на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города.