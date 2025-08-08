В Тольятти задержан участник мошеннической схемы «Ваш родственник попал в ДТП»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В связи с этим с 13 по 26 августа будет временно приостановлено горячее водоснабжение ряда жилых домов и организаций.
«Т Плюс» выполнит ремонт тепловых сетей от Центральной отопительной котельной в Самаре
Прогноз погоды в Самаре на выходные 9-10 августа: жара ушла
Прогноз погоды в Самаре на выходные 9-10 августа: жара ушла
В Клиниках СамГМУ провели вторую аллогенную трансплантацию костного мозга
В Клиниках СамГМУ провели вторую аллогенную трансплантацию костного мозга
Статистика ко Дню строителя: 17% руководителей ООО по стройке — женщины
Статистика ко Дню строителя: 17% руководителей ООО по стройке — женщины
Уже полмиллиона человек зарегистрировались на дистанционное электронное голосование Изображение
Уже полмиллиона человек зарегистрировались на дистанционное электронное голосование Изображение
Самарская и Нижегородская области обменялись лучшими практиками в сфере науки, образования и работы с бизнесом
Самарская и Нижегородская области обменялись лучшими практиками в сфере науки, образования и работы с бизнесом
Суд принял новое решение по делу самарского экс-премьера
Суд принял новое решение по делу самарского экс-премьера
Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.38
-0.81
EUR 92.66
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти задержан участник мошеннической схемы «Ваш родственник попал в ДТП»

8 августа 2025 09:55
151
В Тольятти задержан участник мошеннической схемы «Ваш родственник попал в ДТП»

Местный житель, представившись курьером, похитил у пожилой женщины сумму в размере 500 тысяч рублей.

В начале июля  текущего года в дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому району за помощью обратилась 76-летняя местная   жительница.

Сотрудники полиции выяснили, что женщина находилась дома, когда ей на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее дочь стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. Для того, чтобы помочь родственнице избежать уголовного наказания, как убеждал женщину незнакомец, необходимо передать доверенному лицу денежные средства. Собеседники общались с пенсионеркой непрерывно, не давая возможности связаться с родственниками и проверить информацию, пока к ней на такси не приехал якобы сотрудник. Следуя инструкциям, она передала курьеру сумму в размере 500 тысяч рублей. Когда злоумышленник  уехал,  а его сообщники перестали звонить, женщина связалась с  дочкой и поняла, что стала жертвой мошенников.

Сотрудники уголовного розыска составили фоторобот курьера и ориентировали на розыск все наружные службы, направили запросы и получили ответы из различных организаций.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий появилась информация, что к хищению денежных средств причастен 28-летний местный житель.  Полицейские задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.  

Задержанный пояснил, что действовал по инструкции анонимного «куратора», с которым познакомился в социальной сети, выполняя функцию курьера, получил деньги от потерпевшей и перевел их на различные банковские счета за денежное вознаграждение.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается. Полицейские проверяют местного жителя  на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Пожилая женщина передала мошенникам 900 000 рублей в Самарской области
08 августа 2025, 09:44
Пожилая женщина передала мошенникам 900 000 рублей в Самарской области
Неизвестный пригрозил возбуждением уголовного дела за содействие террористической деятельности. Криминал
136
Мошенники придумали новую схему с использованием «службы доставки»
08 августа 2025, 09:21
Мошенники придумали новую схему с использованием «службы доставки»
6 августа в МВД напомнили, что у жертв мошенников есть около 60 минут на то, чтобы сделать последствия преступления минимальными. Криминал
164
Мошенники рассылают письма с фальшивыми штрафами от имени ГИБДД
07 августа 2025, 14:01
Мошенники рассылают письма с фальшивыми штрафами от имени ГИБДД
Так, жертва по электронной почте или в мессенджере получает сообщение с формулировкой: "Вы нарушили ПДД. Ознакомьтесь с постановлением и оплатите... Криминал
318
В центре внимания
Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
8 августа 2025  13:29
Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
85
Въезд в Самару ограничен из-за ремонтных работ
8 августа 2025  11:30
Въезд в Самару ограничен из-за ремонтных работ
213
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
7 августа 2025  13:07
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
335
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
7 августа 2025  12:56
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
287
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
7 августа 2025  10:08
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
368
Весь список