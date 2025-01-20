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В Тольятти задержали тольяттинца и ульяновца за сбыт наркотиков в крупном размере

20 января 2025 09:29
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В Тольятти задержали тольяттинца и ульяновца за сбыт наркотиков в крупном размере

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Тольятти, получив информацию о причастности двух мужчин к противоправной деятельности, организовали оперативно-разыскные мероприятия и на парковке одного из торговых центров в Центральном районе задержали тольяттинца 1970 года рождения и 61-летнего жителя Ульяновской области.

В ходе осмотра автомобиля, на котором передвигались мужчины до задержания в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли с пассажирского коврика две пластиковые бутылки с веществом растительного происхождения.

Задержанных доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В экспертно-криминалистическом отделе городского Управления МВД экспертизой установлено, что изъятое является наркотическим средством – каннабис (марихуана), общей массой около 150 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

Допрошенные в качестве подозреваемых в подготовке к преступлению, предусмотренном ч.4 ст.228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере), мужчины пояснили, что на территории Ульяновской области выращивали запрещенное вещество и привезли его в Тольятти, чтобы реализовать наркотикозависимым.

По ходатайству органа следствия, судом в отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Теги: Стоп Наркотик

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