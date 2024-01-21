В Тольятти задержали подозреваемую в краже из пекарни

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В начале января текущего года в дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти обратился представитель торговой точки, и сообщил что из кассы пропали денежные средства. Общая сумма причиненного ущерба, согласно представленной документации, составила свыше 7 000 рублей.

Полицейские в ходе работы изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговой точке. На записях видно, как женщина зашла в помещение похитила из кассы денежные средства и скрылась.

Злоумышленница оказалась ранее не судимая местная жительница 1993 года рождения. В ходе опроса задержанная признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что раньше работала продавцом в этой торговой точке и посчитала, что ей работодатель не полностью выплатил зарплату, и она таким обзором компенсировала ее.

Сотрудниками отдела по расследованию преступлений совершенных на территории Комсомольского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».