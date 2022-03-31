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В Тольятти задержали подозреваемого в грабеже на автомойке

31 марта 2022 12:51
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В Тольятти задержали подозреваемого в грабеже на автомойке

Заявительница оценила причиненный ей материальный ущерб в 15 тысяч рублей.

В отдел полиции №24 Управление МВД России по г. Тольятти за помощью обратилась  20-летняя  жительница Автозаводского района, пояснившая, что у неё был похищен сотовый телефон «Realme C25» в корпусе золотистого цвета.

С учетом износа заявительница оценила причиненный ей материальный ущерб в 15 тысяч рублей и рассказала, что в ночное время находилась на автомойке, где работает ее знакомый. Примерно в 22.00 между ними произошла ссора, в ходе которой молодой человек выхватил из ее рук телефон. Девушка испугалась агрессивного поведения знакомого и, когда он отвлекся, убежала, а утром сообщила о случившемся в полицию.

Оперуполномоченные установили места возможного нахождения злоумышленника, задержали жителя Жигулевска 2000 года рождения и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данным полиции мужчина  ранее был судим  за кражу  и мошенничество.

Задержанный признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что продал похищенный телефон в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Отделом дознания отдела полиции № 24 Управления МВД России по г. Тольятти в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Сотрудники полиции продолжают розыск похищенного телефона.

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