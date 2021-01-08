В Тольятти участковый задержал закладчика

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В начале декабря 2020 года участковый уполномоченный полиции Тольятти в ходе проведения поквартирного обхода обратил внимание на молодого человека, который в подъезде дома, расположенного на Ленинском проспекте, пытался вскрыть электрощиток между этажами. Увидев сотрудника полиции, мужчина попытался скрыться, но был задержан участковым.

При личном досмотре, в присутствии понятых у задержанного обнаружено и изъято 36 свертков, внутри которых находилось порошкообразное вещество. Участковый уполномоченный полиции вызвал на место происшествия коллег из отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Тольятти и передал им предполагаемого злоумышленника для дальнейшего разбирательства. Экспертиза, проведенная в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, показала, что изъятое вещество содержит наркотическое средство мефедрон, общей массой 35,427 грамм, что соответствует крупному размеру.

Как установили оперативники, местный житель 1990 года рождения ранее судим за незаконный оборот наркотиков. Подозреваемый официально не работает, по сведениям сотрудников полиции приобрел наркотики через сеть Интернет с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.