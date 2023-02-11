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В Тольятти у букмекерской конторы посетитель похитил кассовый ящик с деньгами

11 февраля 2023 13:27
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В Тольятти у букмекерской конторы посетитель похитил кассовый ящик с деньгами

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции  по горячим следам задержали подозреваемого в  грабеже.

В  начале февраля текущего года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району 1 У МВД России по г. Тольятти поступило сообщение от  администратора букмекерской конторы  о том, что один из  посетителей похитил кассовый ящик  с деньгами в сумме  более 28 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции подробно опросили заявителя, который сообщил, что в ночное время в помещение конторы зашел мужчина, который сделал ставки и стал  следить за ходом спортивной игры по монитору. В какой-то момент заявитель, находившийся за стойкой администратора, отвлекся, а посетитель, воспользовавшись этим, подбежал к стойке, схватил кассовый ящик и выбежал на улицу. Попытка администратора самостоятельно остановить злоумышленника не увенчалась успехом, и он незамедлительно сообщил о случившемся в полицию.

Прибывшие по указанному адресу полицейские изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении конторы, составили и распространили среди личного состава ориентировку с приметами предполагаемого похитителя. В ходе осмотра прилегающей к месту происшествия территории оперативники обнаружили похищенный кассовый ящик уже без денежных средств.

При проверки   аналогичных заведений на территории района сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на клиента, схожего  по приметам с разыскиваемым, который  при виде  полицейских попытался скрыться, но в ходе непродолжительной погони был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При опросе задержанный местный житель 1986 года рождения вину в содеянном признал и пояснил, что зайдя в  букмекерскую  контору, он обратил внимание на доступное расположение кассового ящика и решил его похитить, дождавшись момента, когда  администратор отвлечется. Похищенные деньги он успел потратить на новые спортставки.

 

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