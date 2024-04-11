В Тольятти таксист избил клиента

116

Во время конфликта с клиентом таксист нанес местному жителю травмы спортивным инвентарем.

В дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г.Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации от одного из многоэтажных домов, расположенных на ул. Шлюзовой, местного жителя 1974 года рождения с многочисленными телесными повреждениями, полученными во время бытового конфликта.

Для выяснения обстоятельств случившегося в лечебное учреждение и по указанному адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Полицейские записали показания пострадавшего, изъяли медицинские документы, установили и опросили очевидцев произошедшего, осмотрели предполагаемое место происшествия. Со слов местных жителей и пострадавшего сотрудники органа внутренних дел восстановили последовательность событий: местные жители, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвали такси. Когда автомобиль подъехал, у них возник конфликт с водителем, в ходе которого один из клиентов получил травмы.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района Управления МВД России по г. Тольятти по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено уголовное дело.

Оперуполномоченные уголовного розыска установили личность, места возможного нахождения, задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как установили полицейские, телесные повреждения водитель таксомоторной организации нанес местному жителю предметом, похожим на биту. Спортивный инвентарь полицейские обнаружили и изъяли из автомобиля задержанного. Следователем по изъятому назначены трасологическая и дактилоскопическая экспертизы.

Допрошенный в качестве подозреваемого ранее судимый за кражу местный житель 1999 года рождения признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что во время конфликта с клиентом не смог совладать с эмоциями. Следователем мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.