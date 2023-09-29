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В Тольятти сотрудники ППС задержали вора с золотой цепочкой

29 сентября 2023 09:21
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В Тольятти сотрудники ППС задержали вора с золотой цепочкой

В сентябре текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти обратился с заявлением местный житель 1982 года рождения, который сообщил, что у него возле одного из домов на улице Тополиной, неизвестный похитил золотую цепочку с подвеской. Сумма причинённого ущерба заявитель оценил в 123 000 рублей.

Сотрудник дежурной части уточнил у заявителя описание похищенного, ориентировал на розыск личный состав отдела полиции, Росгвардии и направил по указанному адресу ближайшие автопатрули и следственно-оперативную группу.

В ходе патрулирования района, возле одного из многоквартирных домов, полицейские обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, который при виде полицейских попытался скрыться, но после непродолжительной погони был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Злоумышленником оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков местный житель 1994 года рождения. В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что увидев на лавочке спящего мужчину, обыскал его, и снял с шеи ювелирное изделие. Сдать в ломбард не успел, так как был задержан сотрудниками полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Похищенное возвращено владельцу.

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