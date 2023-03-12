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В Тольятти сотрудники ППС задержали подозреваемого в краже велосипеда

12 марта 2023 13:08
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В Тольятти сотрудники ППС задержали подозреваемого в краже велосипеда

В начале марта текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти обратился за помощью местный житель 2003 года рождения, который сообщил, что от подъезда дома по улице Полякова похищен принадлежащий ему велосипед, который не был пристегнут запирающим устройством.  С учетом износа, заявитель оценил причиненный ему материальный ущерб как значительный, в размере 7  тысяч рублей.

Сотрудник дежурной части уточнил описание велосипеда, ориентировал на розыск личный состав, направил по указанному адресу ближайшие автопатрули и следственно-оперативную группу.

Экипаж патрульно-постовой службы полиции находился недалеко от места происшествия, когда от дежурного поступила информация о хищении.

В ходе патрулирования близлежайших к месту происшествия дворов, около одного из ломбардов полицейские обратили внимание на мужчину с велосипедом, схожим по описанию с разыскиваемым.  

Предполагаемого злоумышленника патрульные задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При опросе ранее неоднократно судимый местный житель 1989 года рождения  вину в содеянном признал и пояснил, что хотел сдать велосипед в ломбард, а вырученные от продажи деньги потратить  на  алкоголь.  

Похищенное имущество возвращено законному владельцу.

Отделом дознания У МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Полицейские проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории города. Расследование продолжается.

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