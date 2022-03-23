В Тольятти росгвардейцы задержали женщину, ударившую мужчину ножом

129

Женщину, подозреваемую в совершении тяжкого преступления, задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Центральном районе Тольятти.

В вечернее время суток стражи правопорядка получили информацию об инциденте возле одного из домов по улице Карбышева – мужчине было нанесено ножевое ранение.

Незамедлительно прибывших на место происшествия росгвардейцев встретили очевидцы и работники скорой медицинской помощи, которые оказывали необходимую помощь пострадавшему.

В ходе опроса гражданской супруги потерпевшего, женщина пояснила стражам правопорядка, что ее муж гостил в одной из квартир у знакомых. Во время застолья у него случился конфликт с женщиной, которая в результате нанесла ножевое ранение в область спины.

Получив приметы и адрес проживания подозреваемой, сотрудники Росгвардии задержали местную жительницу 1992 года рождения и передали свои коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».