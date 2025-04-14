В Тольятти разбойнику помешали напасть на предпринимательницу

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Сотрудникам уголовного розыска Управления МВД России по городу Тольятти во время проведения оперативных мероприятий поступила информация о планировании ранее судимым за разбой, незаконный оборот наркотиков и поддельных банковских билетов местным жителем 1975 года рождения нападения на индивидуального предпринимателя – женщину, проживающую в одном из частных домов на территории города.

Полицейские установили, что злоумышленник на протяжении трех месяцев осуществлял сбор информации о местной жительнице: изучил маршрут ежедневного передвижения, распорядок дня, состав семьи и время отсутствия малолетних детей в доме. Кроме того, мужчина приобрел в сети Интернет предмет конструктивно схожий с огнестрельным оружием и нож, приготовил маску и перчатки.

В начале апреля текущего года, находясь под наблюдением оперуполномоченных, злоумышленник проник в частный дом, принадлежащий местной жительнице, где собрал и приготовил к выносу золотые изделия, имущество и денежные средства на общую сумму более 1,7 млн рублей. После чего, в соответствии с ранее разработанным планом, спрятался в одной из комнат дома и стал ждать хозяйку, чтобы с применением насилия, опасного для жизни и здоровья похитить у нее оставшиеся ненайденными ценности.

Сотрудники полиции при содействии СОБР Управления Росгвардии по Самарской области задержали мужчину в момент приготовления к разбойному нападению на женщину. Полицейские доставили задержанного в отдел полиции для установления личности и всех обстоятельств произошедшего.

Возбуждено уголовное дело.