В Тольятти ранее судимый сын украл деньги с карты матери

В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти обратилась 50-летняя местная жительница. Женщина рассказала полицейским, что с её банковской карты были похищены денежные средства в размере 18 000 рублей.

В ходе опроса потерпевшая пояснила сотрудникам полиции, что накануне с её карты был совершен перевод, однако она финансовых операций не совершала.

Полицейские изучили финансовые документы и установили, что денежные средства перечислены на счет сына потерпевшей – ранее судимого местного жителя 1994 года рождения. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Злоумышленник пояснил, что увидел, как его мать вводит на телефоне пароль от мобильного банка, и когда она вышла из комнаты, перевел с помощью мобильного приложения с её карты на свою все имеющиеся денежные средства. Похищенные деньги мужчина потратил на собственные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.