В Тольятти пресекли незаконный оборот наркотиков в крупном размере

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В мае текущего года сотрудникам отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение о том, что местный житель 1993 года рождения может быть причастен к незаконному хранению наркотических средств. По информации, он планировал забрать ранее сделанную «закладку» с наркотиками в лесопарковой зоне Комсомольского района города.

В ходе оперативных мероприятий во время задержания подозреваемого, в присутствии понятых, мужчина сбросил в траву сверток, обмотанный малярным скотчем, с веществом растительного происхождения.

Стражи порядка изъяли сверток и направили на исследование в отдел ЭКЦ Управления МВД России по г. Тольятти. Эксперты установили, что изъятое вещество является наркотическим средством марихуана, общей массой свыше 438 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.

Задержанный пояснил полицейским, что наркотическое средство приобрел через сеть Интернет для личного употребления, без цели сбыта. По данным стражей порядка, злоумышленник ранее не судим, официально не трудоустроен.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.