В Тольятти полицейские пресекли незаконный оборот наркотических средств в крупном размере

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В полицию Тольятти поступила информация о том, что ранее судимый местный житель 1994 года рождения может быть причастен к покушению на сбыт наркотических средств на территории Автозаводского района.

В ходе отработки полученных сведений оперативники в квартире по месту жительства подозреваемого, в присутствии понятых обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом. Изъятое полицейские направили на исследование в ЭКО УМВД России по г. Тольятти. Результаты экспертизы показали, что в свертке находилось наркотическое средство – мефедрон (4-метилметкатинон), общей массой 42,235 грамма, что соответствует крупному размеру.

Как установили оперативники, местный житель ранее дважды судим за кражу. Подозреваемый официально не работает, по сведениям сотрудников полиции приобрел наркотики через Интернет с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.