В Тольятти преподаватель получал взятки от студентов

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По версии следствия, с 2021 года по 2022 год обвиняемый получил от студентов путем электронных денежных переводов денежные средства, на общую сумму не менее 260 тысяч рублей, обещая содействие в получении студентами зачетов и экзаменов по академическому плану и закрытии задолженностей, без фактического прохождения установленных процедур сдачи зачетов и экзаменов, предусмотренных программой учебного учреждения.

Следователем собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, пишет СУ СК.