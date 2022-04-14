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В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в расчленении мужчины

14 апреля 2022 16:24
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Мужчина с 13 января текущего года  находится в розыске, как без вести пропавший.

8 апреля  в дежурную часть отдела полиции Тольятти поступила информация об обнаружении на обочине дороги,  расположенной возле лесопосадки по ул. Спортивной, головы неустановленного человека.

"Сотрудники полиции, прибывшие по указанному адресу, осмотрели место происшествия, установили и опросили свидетелей случившегося. Проведенная в Экспертно-криминалистическом центре Управления МВД России по г. Тольятти экспертиза ДНК показала, что генетический профиль погибшего совпадает с биологическими следами, изъятыми в квартире жителя Автозаводского района 1974 года рождения, который с  13 января текущего года  находится в розыске, как без вести пропавший", - сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Оперуполномоченные установили и опросили знакомых погибшего. Полицейские предположили, что к преступлению может быть причастен ранее не судимый, официально не работающий местный житель 1994 года рождения. Мужчину доставили в ближайший отдел полиции для установления обстоятельств произошедшего.

В ходе осмотра квартиры задержанного специалистами обнаружены   следы, похожие на кровь на обивке мягкой мебели, стенах и балконе. Изъятое  направлено на экспертизу.

В настоящее время СУ СКР СО в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

 

Фото:    pixabay

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