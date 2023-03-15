В Тольятти полицейские устанавливают личность и местоположение подозреваемого в хищении из ТЦ

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В феврале текущего года работник одного из сетевых магазинов обратился в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти с просьбой привлечь к ответственности мужчину, который 15 февраля 2023 года в дневное время в одном из отделов торгового центра, расположенного на улице Революционной в г. Тольятти, похитил медицинский аппарат. Сумма причиненного материального ущерба, согласно представленным документам, составила 36 000 рублей.

Сотрудники органов внутренних дел установили и опросили очевидцев произошедшего, осмотрели помещение магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент хищения. Ориентировку с описанием примет злоумышленника довели до личного состава тольяттинского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемого и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 40-45 лет, среднего телосложения, рост 175-180 см.

Был одет: куртка темного цвета, кепка черная, джинсы синего цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-41-56, 89277777811 или 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.