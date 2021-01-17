В Тольятти полицейские предотвратили сбыт наркотика

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К правоохранителям Тольятти поступила информация о том, что житель Автограда 1984 года рождения может хранить у себя в квартире наркотики.

В присутствии понятых сотрудники органов внутренних дел обнаружили и изъяли наркотические вещества, которые направили на экспертизу. По результатам исследования установлено, что изъятыми является наркотические средства метилэфедрон, общей массой более 1 грамма и марихуана, общей массой 4,400 грамма. Полицейские выяснили, что 37-летний безработный задержанный ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В ходе опроса безработный мужчина рассказал, что приобрел наркотики через сеть «Интернет» с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ УМВД России по г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.