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В Тольятти полицейские патрульно-постовой службы полиции задержали грабителя

3 апреля 2025 12:57
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В Тольятти полицейские патрульно-постовой службы полиции задержали грабителя

Во время опроса задержанный пояснил, что решился на совершение преступления из-за того, что его разозлила новая знакомая.

В конце марта текущего года в дежурную часть отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти обратилась за помощью местная жительница 1978 года рождения. Женщина сообщила полицейским, что поссорилась с собутыльником, которого знала всего несколько часов, во время распития спиртных напитков в своей квартире, после чего последний ударил её, забрал 24 тысячи рублей и убежал. Самостоятельные попытки догнать беглеца и вернуть имущество не увенчались успехом.

Оперативный дежурный направил по указанному в сообщении адресу следственно-оперативную группу, уточнил у заявительницы приметы злоумышленника и описание похищенного, ориентировал на розыск личный состав отдела полиции и Росгвардии, а также представителей организаций правоохранительной направленности.

Полицейские провели осмотр квартиры, где недавно проходило застолье, подробно опросили заявительницу и очевидцев произошедшего, составили и направили в подразделения городского Управления полиции ориентировку с приметами подозреваемого. Эксперт-криминалист обнаружил и изъял пригодные для идентификации следы пальцев рук со стеклянной бутылки из-под спиртного, отправил их на исследование в Экспертно-криминалистический центр У МВД России по г. Тольятти.

Через несколько часов во время патрулирования района сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Заметив сотрудников органов внутренних дел, он попытался скрыться, и, после непродолжительной погони был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса 38-летний местный житель, ранее судимый за преступление имущественного характера, сознался в содеянном. Он пояснил, что решился на совершение преступления из-за того, что его разозлила новая знакомая. Похищенными деньгами злоумышленник успел распорядиться по своему усмотрению, потратив на личные нужды.

Отделом дознания Центрального района Управления МВД России по г. Тольятти в отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

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