В Тольятти поймали поджигателя мэрии

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История с попыткой поджога мэрии Тольятти получила продолжение. Силовикам удалось найти предполагаемого виновника инцидента.

— Поджигателем оказался местный турагент. Ему 35 лет, он работает в турфирме. По его словам, он так хотел выразить протест, — пишет телеграм-канал SHOT.

Редакция 63.RU обратилась в ГУ МВД России по Самарской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Однако силовики отказались комментировать эту информацию.

Здание мэрии Тольятти пытались поджечь в ночь на 22 сентября. Пожар вспыхнул на крыльце одного из корпусов здания. Огонь охватил входную дверь и обшивку потолка.