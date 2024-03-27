В Тольятти по капле крови нашли автовора

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В отдел полиции в Тольятти поступило сообщение о краже имущества из автомобиля. Как пояснила местная жительница 1998 года рождения, она оставила свой автомобиль на парковке возле дома. Когда женщина вернулась к транспортному средству, обнаружила разбитое окно и пропажу автомагнитолы и видеорегистратора.

Специалист экспертно-криминалистического отдела Управления МВД России по г. Тольятти при осмотре автомашины обнаружил вещество бурого цвета, пригодное для идентификации.

В ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области при проверке по автоматизированным базам данных криминалисты установили идентичность следов с ранее внесенными данными лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности.

Информацию незамедлительно передали оперуполномоченным уголовного розыска, которые установили места возможного нахождения ранее судимого за имущественные преступления 34-летнего местного жителя, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Полицейским мужчина пояснил, что проходил мимо автомобиля, увидел автомагнитолу и видеорегистратор, разбил стекло и похитил имущество. Подозреваемый признался, что электронику продал неизвестному мужчине на улице, вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается.