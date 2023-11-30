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В Тольятти обокрали магазин детских товаров

30 ноября 2023 09:38
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В Тольятти обокрали магазин детских товаров

В начале ноября текущего года в отдел полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратился представитель одного из сетевых магазинов с просьбой привлечь к ответственности мужчин, которые 5 ноября 2023 года в дневное время в торговом центре, расположенном на Автозаводское шоссе, похитили детские игровые наборы.

Сотрудники органов внутренних дел установили и опросили очевидцев произошедшего, осмотрели помещение магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент хищения. Ориентировку с описанием примет подозреваемых довели до личного состава тольяттинского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

По признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража», отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску лиц, причастных к происшествию и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы первого мужчины: на вид 30 лет, среднего телосложения, рост 175 см, носит усы и бороду.

Был одет: бейсболка черного цвета, куртка темного цвета до пояса, балахон белого цвета с капюшоном, джинсы синего цвета, ботинки черного цвета, сумка черного цвета через плечо.

Приметы второго мужчины: на вид 35-40 лет,  среднего телосложения, рост 175 см.

Был одет: бейсболка черного цвета с белым лейблом спереди, курка черного цвета ниже пояса, штаны серого цвета, ботинки темного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности  или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам:  8(8482) 93-48-62, 93-48-79,  89022984174  или 102.

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