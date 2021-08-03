В Тольятти нашли сбытчика фальшивых пятитысячных

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В полицию обратился администратор одной из торговых точек, расположенных в Центральном районе г. Тольятти, с сообщением, что один из покупателей расплатился за товар купюрой номиналом 5 000 рублей с признаками подделки. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа.

Изъятая банкнота была отправлена на исследование. Специалисты установили, что купюра, действительно, была изготовлена самодельным способом при помощи принтера с имитацией средств индивидуальной защиты. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В результате оперативных мероприятий полицейские установили личность мужчины и задержал его по месту жительства. Им оказался ранее не судимый 23-летний житель города Самары. В ходе досмотра у него были изъяты 3 купюры номиналом 5 тысяч рублей. В настоящее время мужчина задержан, сообщает облМВД.