В Тольятти мужчина обокрал кафе, пока персонал был в другой комнате

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В полицию Тольятти за помощью обратилась представитель одного из кафе города, которая сообщила, что неизвестный мужчина незаконно проник на территорию кафе расположенного по улице Юбилейной и, воспользовавшись тем, что персонал был в другой комнате, похитил имущество: бойлер для нагрева воды, темпер для кофе, спецовницы. Сумма причинённого ущерба составила свыше 7 тысяч рублей.

Сотрудники органов внутренних дел установили и опросили очевидцев произошедшего, осмотрели помещение кафе, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которые попали действия злоумышленника. Ориентировку с описанием примет подозреваемого довели до личного состава тольяттинского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», отделом по расследованию преступлений совершенных на территории Автозаводского района возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемого и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 30-35 лет, рост 170-180 см., среднего телосложения.

Был одет: в куртку с капюшоном темного цвета, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета.



Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-45-27, 93-45-88, 8(927)6128341 или 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.