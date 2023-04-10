В Тольятти молодой человек нашел чужую банковскую карту на улице и расплачивался ей в магазинах

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В полицию Тольятти обратился местный житель 1994 года рождения, который обнаружил пропажу банковской карты и списание с нее свыше 4 000 рублей за покупки, которые он не совершал.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшего и установили, что его картой расплачивались в нескольких магазинах Центрального района города. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости от них, по которым установили пути отхода злоумышленника и примерный район его поисков. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска во время отработки мест возможного нахождения предполагаемого злоумышленника, спустя двое суток задержали его в одном из скверов города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Во время опроса задержанный вину в содеянном признал и пояснил, что нашел карту на улице и решил попробовать расплатиться ей в ближайшем магазине. После удачного списания чужих денег продолжил оплачивать еду в других торговых точках.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района, Управления МВД России по г. Тольятти в отношении ранее не судимого местного жителя 2004 года рождения по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета), возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.

Сотрудники полиции напоминают, если вы нашли чужую банковскую карту, то использовать ее категорически нельзя! Пластиковая карта принадлежит банку, денежные средства на счете карты принадлежат ее владельцу. Если вы обнаружили чужую карточку, рекомендуется позвонить в банк (номер бесплатной горячей линии указан на внутренней стороне карты) и объяснить ситуацию. Финансовое учреждение заблокирует карту и свяжется с ее владельцем.