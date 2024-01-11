В Тольятти ищут женщину, присвоившую чужую карту

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В сентябре прошлого года в отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась местная жительница, которая рассказала, что потеряла банковскую карту и после этого ей на телефон пришло смс-оповещение о списании денежных средств.

Сотрудники полиции, изучив выписку с банковского счета потерпевшей, установили, что списание денежных средств произошло через терминал, расположенный в одном из продовольственных магазинов Автозаводского района.

Полицейские опросили работников торговой точки, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которые попали действия злоумышленницы.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ УМВД России по городу Тольятти по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело.

В отделы внутренних дел городского Управления и общественные организации правоохранительной направленности направлены ориентировки на розыск подозреваемой.

Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению личности и розыску злоумышленника.

Приметы подозреваемой: женщина славянской внешности, на вид 35-40 лет, короткие светлые волосы.

Была одета: кожаная куртка черного цвета, кофта серого цвета, джинсы синего цвета, кроссовки белого цвета.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-45-27, 93-45-45, 93-63-12, 89277797383 или 102.