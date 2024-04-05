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В Тольятти ищут вора, укравшего телефон

5 апреля 2024 11:13
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В Тольятти ищут вора, укравшего телефон

29 марта  текущего года в отдел полиции по Центральному району Управления  МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась  местная жительница,  которая сообщила,  что  в магазине, расположенном на улице Комсомольская, у нее пропал сотовый телефон.

Полицейские установили и опросили возможных очевидцев произошедшего, осмотрели место происшествия, изъяли записи камер видеонаблюдения. Оперуполномоченные уголовного розыска, используя скриншот с видеозаписи, составили и довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с  приметами предполагаемого злоумышленника.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района СУ У МВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению свидетелей и розыску подозреваемого.

Приметы  разыскиваемого мужчины: на вид 55-60 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения,  волосы седые короткие, щетина седая.

Был одет: бейсболку черного цвета, короткая куртка черно-красного цвета с  капюшоном, джинсы синего цвета, ботинки черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к свидетелям произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-48-79, 93-49-51, 89967270653, 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.

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