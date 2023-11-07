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В Тольятти ищут сбытчика фальшивых купюр

7 ноября 2023 10:23
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В Тольятти ищут сбытчика фальшивых купюр

В  Тольятти представитель одной  из  организаций обратился в полицию с просьбой привлечь к ответственности  мужчину,  который 03 ноября  2023  года в дневное время в павильоне «Цветы»,  расположенном в д.18А  на улице Революционная, осуществил сбыт поддельных денежных  средств  в количестве трех купюр номиналом 5000 рублей каждая.

Сотрудники органов внутренних дел установили и опросили очевидцев произошедшего, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент передачи денег продавцу. Ориентировку с описанием примет злоумышленника  сотрудники отдела по  борьбе с экономическими преступлениями и борьбе с коррупцией довели до личного состава тольяттинского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», отделом по расследованию преступлений совершенных на территории  Автозаводского район  СУ  Управления МВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемого  и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы   подозреваемого: мужчина, на вид 50-55 лет,  среднего телосложения, рост 165-170 см., волосы темно – русые с проседью.

Был одет: куртка черного цвета, штаны черного цвета, кроссовки  с подошвой  белого цвета со знаком «найк».

На правой руке носит обручальное кольцо.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности   или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам:  8(8482) 93-45-45, 89270263261, 89270108680  или 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.

 

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