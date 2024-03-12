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В Тольятти ищут хулиганку

12 марта 2024 09:53
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В Тольятти ищут хулиганку

В марте текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась местная жительница, которая рассказала, что в одном из подъездов дома, расположенного в Автозаводском районе, неизвестная женщина из хулиганских побуждений разбросала рекламную продукцию в почтовые ящики и на лестничной клетке первого этажа.  

Полицейские опросили очевидцев, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которые попали действия злоумышленницы.

В отделы внутренних дел городского Управления и общественные организации правоохранительной направленности направлены ориентировки на розыск подозреваемой.

Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению личности и розыску злоумышленницы.

Приметы подозреваемой: женщина на вид 55-65 лет, среднего телосложения, рост 165-170.

Была одета:  куртка темного цвета длина ниже колен,  шапка вязаная белого цвета, сапоги черного цвета, сумка серо-коричневого цвета.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемой, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-46-27, 30-37-02 или 102.

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