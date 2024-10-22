В Тольятти ищут грабителей, отобравших телефон у мужчины

161

6 сентября текущего года около 22:30 часов в дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому району в Тольятти обратился местный житель 1988 года рождения, который сообщил, что на остановке общественного транспорта, расположенной на улице Матросова возле дома 32, двое мужчин похитили его сотовый телефон, после чего скрылись.

Сотрудники органов внутренних дел, прибывшие по указанному адресу, установили и опросили очевидцев, осмотрели место происшествия, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы подозреваемые в совершении открытого хищения имущества. Оперуполномоченные уголовного розыска, используя скриншот с видеозаписи, составили и довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с приметами предполагаемых злоумышленников.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж», отделом дознания отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемых и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы первого подозреваемого: мужчина, на вид 20-25 лет, рост 170-175 см.

Был одет: ветровка синего цвета, с рукавами темно-синего цвета.

Приметы второго подозреваемого: мужчина, на вид 20-25 лет, рост 170-175 см.

Был одет: ветровка черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-40-05, 93-40-76, 89277959444 или 102.