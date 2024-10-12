В Тольятти ищут голодного грабителя

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В августе в полицию Тольятти обратилась сотрудница одного из продуктовых магазинов 1981 года рождения, которая сообщила, что неизвестный мужчина, похитил с прилавка продукты питания после чего скрылся.

Сотрудники органов внутренних дел, прибывшие по указанному адресу, установили и опросили очевидцев, осмотрели место происшествия, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован подозреваемый в совершении открытого хищения имущества. Оперуполномоченные уголовного розыска, используя скриншот с видеозаписи, составили и довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж», отделом дознания отдела полиции по Комсомольскому району У МВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемого и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 30-40 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 см., волосы темного цвета.

Был одет: бейсболка черного цвета, футболка поло голубого цвета с полосками белого цвета, с воротником белого цвета, штаны марки «Адидас» черного цвета, кроссовки черного цвета, при себе находился рюкзак за спиной черного цвета;

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-40-05, 93-40-76, 89277959444 или 102. Конфиденциальность гарантирована.