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В Тольятти ищут голодного грабителя

12 октября 2024 11:36
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В Тольятти ищут голодного грабителя

В августе в полицию Тольятти  обратилась сотрудница одного из продуктовых магазинов  1981 года рождения, которая сообщила, что неизвестный мужчина, похитил с прилавка продукты питания после чего скрылся. 

Сотрудники органов внутренних дел, прибывшие по указанному адресу, установили и опросили очевидцев, осмотрели место происшествия, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован подозреваемый в совершении  открытого хищения имущества. Оперуполномоченные уголовного розыска, используя скриншот с видеозаписи, составили и довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с  приметами предполагаемого  злоумышленника.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж»,  отделом дознания  отдела полиции по Комсомольскому   району  У МВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемого  и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы   подозреваемого: мужчина, на вид 30-40 лет,  худощавого телосложения,  рост 170-175 см., волосы темного цвета.

Был одет:  бейсболка черного цвета, футболка поло голубого цвета с полосками белого цвета, с воротником белого цвета, штаны марки «Адидас» черного цвета, кроссовки черного цвета, при себе находился рюкзак за спиной черного цвета;

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности  или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам:  8(8482) 93-40-05, 93-40-76,  89277959444  или 102.  Конфиденциальность гарантирована.

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