В Тольятти идет розыск мужчины и женщины, подозреваемых в краже

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В дежурную часть отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по г. Тольятти обратилась местная жительница, которая сообщила, что потеряла банковскую карту. После её утраты, с расчетного счета были списаны денежные средства.

Сотрудники полиции, изучив финансовые документы, установили, что картой расплачивались через терминал, расположенный в одном из магазинов Центрального района.

Полицейские опросили работников торговой точки, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы предполагаемые злоумышленники.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района СУ УМВД России по городу Тольятти в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемых и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы подозреваемого мужчины: славянской внешности, на вид 50-60 лет, рост 170-175 см., среднего телосложения, волосы темные короткие.

Был одет: рубашка бежевого цвета в клетку, штаны темно-синего цвета, кроссовки серого цвета с белой подошвой, на голове очки солнцезащитные.

Приметы подозреваемой женщины: славянской внешности, на вид 50-55 лет, рост 170-175 см., плотного телосложения, волосы черные.

Была одета: футболка черного цвета, штаны черного цвета, кроссовки синего цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личностях или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8-(8482) -93-49-51, 89770712622 или 102.