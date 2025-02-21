В Тольятти хозяин квартиры убил гостя

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Ночью 14 февраля текущего года в отдел полиции по Центральному району Управление МВД России по городу Тольятти поступила информация о преступлении, совершенном в одной из квартир дома на ул. Мира. По указанному адресу дежурный направил ближайшие автопатрули, сотрудников следственно-оперативной группы и полицейских специализированного подразделения.

Первыми на указанный адрес прибыли сотрудники ППСП, которые обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. В квартире так же находились хозяева - супруги и их знакомая.

Со слов присутствующих полицейские установили личность погибшего – ранее судимого за незаконный оборот наркотиков и причинение вреда здоровью 36-летнего мужчины, проживавшего на одной из соседних улиц.

Патрульные полицейские правильно оценили обстановку, приняли меры к сохранению следов и предметов, предположительно относящихся к происшествию, а также пресекли возможные попытки присутствующих покинуть помещение до приезда следственно-оперативной группы.

В ходе осмотра квартиры эксперт обнаружил и изъял смывы вещества бурого цвета с кухонной мебели. Так же к материалам уголовного дела приобщили ножи, рюмки, бутылку чистящего средства и ткань.

Оперуполномоченные совместно с участковым уполномоченным полиции провели поквартирный обход дома, установили и опросили возможных очевидцев.

Во время оперативно-разыскных мероприятий на месте происшествия полицейские получили информацию, что ножевые ранения погибшему во время застолья нанес ранее судимый за мошенничество, сбыт запрещенных веществ и причинение тяжкого вреда здоровью 36-летний хозяин квартиры.

Оперуполномоченные уголовного розыска доставили мужчину в СК РФ.