В Тольятти грабитель вырвал сумку из рук пенсионера

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В полицию в Тольятти обратился за помощью местный житель 1951 года рождения, который сообщил, что несколько минут назад на улице возле одного из домов Автозаводского района неизвестный толкнул его и выхватил из рук сумку с деньгами в сумме 500 рублей, документами и банковской картой.

Сотрудники полиции проверили на причастность к происшествию лиц, проживающих в районе места происшествия, и ранее судимых за аналогичные преступления. В ходе оперативно-разыскных мероприятий Сотрудники уголовного розыска получили информацию, что к преступлению может быть причастен ранее судимый местный житель 1988 года рождения. Мужчину задержали на улице возле одного из домов Автозаводского района и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный в содеянном признался и пояснил, что похищенные денежные средства потратил на личные нужны, а остальное имущество выкинул в мусоропровод одного из домов.

Отделом дознания У МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.