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В Тольятти главный бухгалтер похитила 113 тысяч, перечислив их на личный счет своей дочери 

7 февраля 2021 10:16
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В Тольятти главный бухгалтер похитила 113 тысяч, перечислив их на личный счет своей дочери 

В августе 2020 года местная жительница 1962 года рождения, работавшая главным бухгалтером одной из организаций города Тольятти причастна к хищению денежных средств, принадлежащих одной из организаций Самарской области.

В ходе расследования установлено, что подозреваемая, на основании трудового договора, выполняла функции главного бухгалтера. По версии следствия, используя свое служебное положение, являясь материально ответственным лицом и имея доступ к расчетному счету организации, женщина перечислила денежные средства на личный счет своей дочери. Причиненный материальный ущерб организации составил более 113 тысяч рублей.  

Ранее не судимая подозреваемая признала свою вину и пояснила, что денежные средства потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

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