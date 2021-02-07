В Тольятти главный бухгалтер похитила 113 тысяч, перечислив их на личный счет своей дочери 

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В августе 2020 года местная жительница 1962 года рождения, работавшая главным бухгалтером одной из организаций города Тольятти причастна к хищению денежных средств, принадлежащих одной из организаций Самарской области.

В ходе расследования установлено, что подозреваемая, на основании трудового договора, выполняла функции главного бухгалтера. По версии следствия, используя свое служебное положение, являясь материально ответственным лицом и имея доступ к расчетному счету организации, женщина перечислила денежные средства на личный счет своей дочери. Причиненный материальный ущерб организации составил более 113 тысяч рублей.

Ранее не судимая подозреваемая признала свою вину и пояснила, что денежные средства потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.