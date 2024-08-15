В Тольятти директор дома-интерната для престарелых и инвалидов похищала деньги

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Прокуратурой Центрального района г. Тольятти поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 59-летней местной жительницы, обвиняемой по чч. 3, 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в крупном и особо крупном размерах).

Судебным следствием установлено, что директор дома-интерната для престарелых и инвалидов – государственного бюджетного учреждения Самарской области «Тольяттинский пансионат» на протяжении 6 лет (начиная с октября 2016 года) незаконно устанавливала себе максимальный размер надбавки за интенсивность и напряженность работы. Общая сумма похищенных средств составила 1, 5 млн рублей.

Кроме того, в период с августа 2019 года по январь 2023 года она неправомерно начисляла работникам пансионата выплаты за интенсивность и напряженность работы, часть из которых сотрудники ежемесячно отдавали директору.

Всего руководителем таким образом присвоено 765 тыс. рублей.

Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимую виновной.

Принимая во внимание наличие смягчающих обстоятельств в виде хронических заболеваний, частичного возмещения ущерба в размере 460 тыс. рублей и иждивенца-супруга, суд приговорил подсудимую к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Арест, наложенный на квартиру стоимостью более 4 млн рублей, сохранен до решения вопроса о полном возмещении причиненного ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.