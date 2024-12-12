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В Тольятти адвокат осуждена за покушение на мошенничество

12 декабря 2024 14:02
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В Тольятти адвокат осуждена за покушение на мошенничество

Прокуратурой Центрального района г. Тольятти поддержано обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба).

Судебным следствием установлено, что в декабре 2023 года адвокат под видом оказания юридической помощи, не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, пообещала жителю г. Тольятти решить вопрос о вынесении судом решения об условно-досрочном освобождении осужденного, отбывающего наказание в виде лишения свободы.

За посреднические услуги она потребовала 175 тыс. рублей, из которых 25 тыс. были переведены на банковскую карту. При получении оставшейся суммы правозащитница была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 175 тыс. рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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