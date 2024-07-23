В Тольятти администратор магазина присвоил деньги из кассы

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По данным полицейских, сотрудник присвоил выручку торговой точки в размере свыше 18 000 рублей, так как понял, что остался без денежных средств до выдачи зарплаты.

В начале июня текущего года в полицию обратился представитель одной из торговых точек в Автозаводском районе и сообщил о том, что в ходе проведения ревизии сотрудники обнаружили недостачу денежных средств на сумму свыше 18 тысяч рублей.

Сотрудники органов внутренних дел опросили работников магазина и просмотрели записи камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован факт противоправного деяния. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что к хищению может быть причастен местный житель 2002 года рождения, работающий в торговой точке администратором. Сотрудники уголовного розыска задержали его по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее не судимый местный житель признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил оперуполномоченным, что в указанном месяце он не рассчитал свои финансовые траты и понял, что оставшихся средств до выдачи заработной платы не хватит для проживания. В связи с этим, молодой человек решился на отчаянный шаг и, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, открыл кассовый аппарат и взял деньги себе. Полученную сумму он потратил на продукты питания и бытовую химию, а часть отложил на проезд до работы.

Отделом дознания ОП по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении мужчины возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Санкция инкриминируемой работнику торговой точки статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до шести месяцев, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.