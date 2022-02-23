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В течение дня в Жигулевске задержали подозреваемого в грабеже

23 февраля 2022 13:52
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В течение дня в Жигулевске задержали подозреваемого в грабеже

Днем 21 февраля текущего года в дежурную часть ОМВД России по г. Жигулевску поступило сообщение от местной жительницы 1969 года рождения. Заявительница сообщила, что малоизвестный  мужчина, войдя к ней доверие, совершил хищение сотового телефона, а также, применив физическую силу, открыто похитил у нее денежные средства в размере 98 тысяч рублей.

По указанному адресу оперативный дежурный незамедлительно направил ближайшие наряды полиции и сотрудников следственно-оперативной группы. Полицейские установили, что преступление произошло в частном доме на улице Чапаева. В ходе опроса сотрудники полиции выяснили, что потерпевшая накануне познакомилась с молодым человеком, который оказал ей помощь – донес тяжелые сумки, после чего они вместе распивали спиртные напитки. Во время застолья хозяйка дома рассказала гостю, что хочет купить новый дом. Молодой человек пообещал познакомить ее с риэлтором, который берет за услуги 2 тысячи рублей. Женщина согласилась на «сделку» и пошла за деньгами в соседнюю комнату. В отсутствии хозяйки молодой человек похитил телефон, стоявший на зарядке в комнате. Женщина, находясь в спальне, достала деньги из шкафа и убрала в карман своих брюк. Гость прошел следом за ней, толкнул, выхватил пачку денег и скрылся с места происшествия.

Заявительница подробно описала приметы подозреваемого и направление, в котором он скрылся. Ориентировку с приметами злоумышленника довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности.

Через несколько часов сотрудник дежурного наряда, возвращаясь с очередного выезда, заметил схожего по приметам с разыскиваемым молодого человека на улице Пролетарской, задержал его и доставил в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

По данным полицейских, местный житель 1992 года рождения ранее привлекался  к уголовной ответственности за имущественное преступление. В ходе опроса задержанный полностью признал свою вину в совершенном противоправном деянии и пояснил, что часть похищенных денежных средств потратил на личные нужды. В ходе личного досмотра у подозреваемого полицейскими обнаружены и изъяты сотовый телефон потерпевшей, денежные средства в сумме 55 тысяч рублей.

Следственным отделом О МВД России по г. Жигулевску в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Теги: Уголовное дело

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