В Сызрани женщина решила найти подработку и отдала мошеннику миллион

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В Сызрани женщина 1985г.р., решила найти подработку. Для этого она вступила в различные чаты, где участники дают советы и делятся способами как заработать деньги. Через некоторое время на её электронный адрес поступило сообщение от неизвестного, который назвался представителем инвестиционной компании. Мужчина рассказал, что компания, где он работает, занимается вложением денег в выгодные бизнес проекты не только в России, но и за рубежом. Девушка дала согласие на участие в проектах.

Тогда мошенник порекомендовал ей делать крупные инвестиции в валюте, на что девушка сказала, что у нее недостаточно средств. Мошенник порекомендовал ей взять кредит в банке, сообщив, что проценты от инвестиций перекроют проценты по оплате кредита. Поддавшись на уговоры афериста, потерпевшая взяла кредит около 1 000 000р., купила валюту и перевела все деньги на указанный счет, после чего стала ждать обещанные проценты. Но средства так и не поступили, а звонивший перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.