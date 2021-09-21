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В Сызрани задержана группа иностранцев, подозреваемых в сбыте наркотиков 

21 сентября 2021 14:48
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Максимальная санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков Сызранского ЛО МВД России на транспорте пресечена противоправная деятельность группы граждан одной из сопредельных республик, подозреваемых в сбыте наркотиков в крупном размере на территории города Сызрани и Сызранского района.

У одного из задержанных были обнаружены 29 свертков с героином и еще 71 сверток был изъят в ходе осмотра транспортного средства, общей массой около 228,32 граммов.

Также полицейские обнаружили и изъяли из тайников 41 закладку с наркотическим средством, приготовленные подозреваемыми для последующего сбыта.

Общий вес изъятого «героина» составил более 350 граммов.

Установлено, что подозреваемые начали заниматься сбытом наркотиков с августа текущего года. За это время они успели осуществить сбыт крупных партий героина в других городах Самарской области.

Подозреваемые заключены под стражу.

Возбуждено уголовное дело.

Максимальная санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

 

Фото:   пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте

 

 

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