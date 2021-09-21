В Сызрани задержана группа иностранцев, подозреваемых в сбыте наркотиков 

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Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков Сызранского ЛО МВД России на транспорте пресечена противоправная деятельность группы граждан одной из сопредельных республик, подозреваемых в сбыте наркотиков в крупном размере на территории города Сызрани и Сызранского района.

У одного из задержанных были обнаружены 29 свертков с героином и еще 71 сверток был изъят в ходе осмотра транспортного средства, общей массой около 228,32 граммов.

Также полицейские обнаружили и изъяли из тайников 41 закладку с наркотическим средством, приготовленные подозреваемыми для последующего сбыта.

Общий вес изъятого «героина» составил более 350 граммов.

Установлено, что подозреваемые начали заниматься сбытом наркотиков с августа текущего года. За это время они успели осуществить сбыт крупных партий героина в других городах Самарской области.

Подозреваемые заключены под стражу.

Возбуждено уголовное дело.

Максимальная санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Фото: пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте