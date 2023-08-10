В Сызрани задержан местный житель, подозреваемый в убийстве знакомого

126

9 августа 2023 года примерно в 22 часа в одной из квартир дома, расположенного в городе Сызрани, обнаружено тело 31- летнего мужчины, с признаками насильственной смерти в виде колото - резаного ранения шеи и термическими ожогами тела.

По версии следствия, между потерпевшим и подозреваемым в ходе распития спиртных напитков произошла ссора, в ходе которой подозреваемый причинил ножевое ранение своему оппоненту, а затем попытался инсценировать пожар в квартире, путем поджога вещей.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.