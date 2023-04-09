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В Сызрани задержали двух мужчин, подозреваемых в похищении человека

9 апреля 2023 18:32
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В ближайшее время следствие выступит перед судом с ходатайством об избрании им меры пресечения.

Следственным отделом Сызрани возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека, совершенное группой лиц с применением оружия и насилия опасного для жизни и здоровья".

"28 января 2023 года, вечером, двое местных жителей возле дома по ул. Брянская в Сызрани посадили в салон автомобиля мужчину 1994 года рождения и увезли в неизвестном направлении против его воли", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Подозреваемые задержаны. В ближайшее время следствие выступит перед судом с ходатайством об избрании им меры пресечения. Следователями и криминалистами следственного управления проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

 

Фото:   СУ СКР СО

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