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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани задержали подозреваемого в хищении велосипеда

7 мая 2022 13:25
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В Сызрани задержали подозреваемого в хищении велосипеда

В полицию поступило сообщение о хищении спортивного велосипеда от здания магазина, расположенного на улице Набережной. Заявитель оценил причиненный ущерб на сумму свыше 20 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили и опросили возможных свидетелей, осмотрели место происшествия и прилегающую к торговой точке территорию, изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных на соседнем здании.

На изъятых видеозаписях отчетливо видно, как потерпевший оставляет свой велосипед без присмотра у входа в магазин, не заботясь о его сохранности. Момент кражи так же был зафиксирован на видео. Полицейские проверили на причастность к происшествию лиц, живущих неподалеку и ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.

В ходе оперативно - разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска получили информацию, что к совершению преступления может быть причастен ранее судимый местный житель 1987 года рождения. Оперуполномоченные задержали молодого человека, установили круг знакомых подозреваемого и опросили их. Похищенное транспортное средство сотрудники полиции обнаружили и изъяли в подвальном помещении дома одного из местных жителей, который не подозревал о противоправном деянии своего приятеля. Задержанный после этого признался в совершении кражи и пояснил, что он планировал продать велосипед, а вырученные деньги потратить на собственные нужды.

По данным полицейских, 35-летний безработный местный житель ранее привлекался к уголовной ответственности за неуплату алиментов.

Следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

Сотрудники полиции напоминают:
Гарантированный способ защиты от кражи велосипеда – не оставлять его без присмотра. Различного рода замки, сигнализации и прочие ухищрения будут лишь временным препятствием на пути вора.

  • Если все же велосипед приходится оставлять без присмотра, то обязательно пристегивать его велозамком. Даже если отлучаетесь буквально на минуту, чтобы забежать в магазин.
  • Если возможно, оставляйте велосипед в таком месте, чтобы он оставался у вас на виду, пока вы находитесь внутри здания. Велосипед при этом все равно должен быть пристегнут.
  • Не стоит доверять присмотр за велосипедом случайным и незнакомым людям.
  • Желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если таковые имеются поблизости.
  • Будьте бдительны и соблюдайте элементарные правила безопасности, принимайте все необходимые меры для сохранности своего имущества.
Теги: Кража

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