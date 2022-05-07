В Сызрани задержали подозреваемого в хищении велосипеда

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В полицию поступило сообщение о хищении спортивного велосипеда от здания магазина, расположенного на улице Набережной. Заявитель оценил причиненный ущерб на сумму свыше 20 тысяч рублей.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили и опросили возможных свидетелей, осмотрели место происшествия и прилегающую к торговой точке территорию, изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных на соседнем здании.



На изъятых видеозаписях отчетливо видно, как потерпевший оставляет свой велосипед без присмотра у входа в магазин, не заботясь о его сохранности. Момент кражи так же был зафиксирован на видео. Полицейские проверили на причастность к происшествию лиц, живущих неподалеку и ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.



В ходе оперативно - разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска получили информацию, что к совершению преступления может быть причастен ранее судимый местный житель 1987 года рождения. Оперуполномоченные задержали молодого человека, установили круг знакомых подозреваемого и опросили их. Похищенное транспортное средство сотрудники полиции обнаружили и изъяли в подвальном помещении дома одного из местных жителей, который не подозревал о противоправном деянии своего приятеля. Задержанный после этого признался в совершении кражи и пояснил, что он планировал продать велосипед, а вырученные деньги потратить на собственные нужды.



По данным полицейских, 35-летний безработный местный житель ранее привлекался к уголовной ответственности за неуплату алиментов.



Следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.



Сотрудники полиции напоминают:

Гарантированный способ защиты от кражи велосипеда – не оставлять его без присмотра. Различного рода замки, сигнализации и прочие ухищрения будут лишь временным препятствием на пути вора.