В Сызрани задержали наркодилершу

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В сентябре 2019 года УФСБ России по Самарской области задержана член цыганской организованной преступной группы, действовавшей на территории г.о. Сызрань, 1987 г.р., причастная к незаконному обороту наркотических средств на территории Самарской области в особо крупном размере.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по месту проживания женщины обнаружены и изъяты наркотические средства героин и карфентанил, которые злоумышленница планировала сбыть на территории г. Сызрани.

В сентябре 2019 года на основании переданных результатов оперативно-розыскной деятельности МУ МВД России «Сызранское» в отношении указанной гражданки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Однако, пытаясь избежать уголовного наказания, женщинаскрылась от органов предварительного расследования, вследствие чего была объявлена в федеральный розыск.

В октябре 2022 года сотрудниками УФСБ России по Самарской области во взаимодействии с отделом уголовного розыска и отделом по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» она задержана на территории Московской области. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Решением Сызранского городского суда фигурантка уголовного дела признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ, и приговорена к лишению свободы сроком 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.