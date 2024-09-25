В Сызрани задержали любителя чужих электросамокатов

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В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» за помощью обратилась местная жительница 1991 года рождения с заявлением о том, что от дома по ул. Советской неизвестный злоумышленник похитил электросамокат, оставленный ею ненадолго без присмотра. Стоимость ущерба заявительница оценила в 60 тысяч рублей.



Через несколько часов после поступления заявления в дежурную часть, экипаж патрульно-постовой службы полиции заметили молодого человека, по приметам схожего с разыскиваемым злоумышленником, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



Задержанным оказался ранее судимый за кражу учащийся второго курса одного из местных колледжей 2006 года рождения. Молодой человек признался в совершении преступления и сообщил полицейским, что намеривался сдать похищенное транспортное средство в комиссионный магазин, но до конца свой преступный умысел довести не успел, поскольку был пойман.



Следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении 18-летнего сызранца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции продолжают мероприятия по установлению всех фактов противоправной деятельности фигуранта уголовного дела и проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города. Изъятый электросамокат в скором времени будет возвращен владелице.