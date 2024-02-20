В Сызрани в больнице задержали скрывшуюся преступницу

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В феврале текущего года, сопровождая гражданина в медицинское учреждение на освидетельствование, сотрудники отдельной роты ППСП МУ МВД России «Сызранское» младший сержант полиции Нина Миняева и лейтенант полиции Денис Остапенко, в коридоре больницы заметили женщину, по приметам схожую с разыскиваемой за совершение магазинной кражи злоумышленницей, объявленной в федеральный розыск.

Полицейские задержали её и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проверив задержанную по учетам, полицейские выяснили, что 32-летняя жительница Самары проходит подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража» в отделе полиции по Советскому району г. Самары. Сызранские полицейские связались с инициаторами розыска и передали им задержанную.