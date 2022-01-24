В Сызрани уличного грабителя задержали спустя несколько часов

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Около десяти вечера в полицию обратилась 63-летняя местная жительница, которая сообщила, что недалеко от дома №13 по улице Лазо неизвестный мужчина выхватил у неё из рук сумку с документами, банковскими картами и кошельком, и убежал. Потерпевшая оценила материальный ущерб в 25 000 рублей.

Полицейские подробно опросили потерпевшую, установили возможных свидетелей произошедшего, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных во дворе дома, составили ориентировку с описанием примет грабителя и распространили ее среди наружных служб, личного состава, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности.

Наряд ППСП МУ МВД России «Сызранское» в составе сержантов полиции Ильдара Усманова и Михаила Моисеева в ходе патрулирования территории в одном из дворов заметили мужчину, схожего по приметам с злоумышленником. Мужчина заметно занервничал при виде полицейских. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у задержанного обнаружили и изъяли часть похищенного имущества.

По данным полицейских, 23-летний житель Сызрани ранее судим за незаконный оборот наркотиков.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Полицейские принимают меры к возврату похищенного законной владельце.