В Сызрани у мужчины нашли три пакета наркотиков

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В вечернее время, находясь на маршруте патрулирования на ул. Загорская сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы МУ МВД России «Сызранское», обратили внимание на мужчину, выходившего из гаражного массива, расположенного неподалеку. При виде полицейских, он заметно занервничал, попытался избавиться от бумажного свертка, закинув его под машину, припаркованную неподалеку. Полицейские задержали местного жителя, сообщили о произошедшем в дежурную часть и предприняли все необходимые меры по охране места происшествия. На место прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили и изъяли три бумажных свертка с порошкообразным веществом: один – у задержанного, один – в его машине и один с земли под машиной. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Оперуполномоченные Отдела по контролю за оборотом наркотиков направили изъятое на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что в сверках находилось наркотическое вещество синтетического происхождения в значительном размере.

Как пояснил задержанный, он приобрел наркотики через сеть Интернет и хранил при себе без цели сбыта. Данная версия проверяется сотрудниками полиции. По данным полицейских задержанный мужчина 1989 года рождения ранее к уголовной ответственности не привлекался.