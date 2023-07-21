Я нашел ошибку
Главные новости:
Росгвардейцам запретили публиковать свои фото
Росгвардейцам запретили публиковать свои фото
В Тольятти ищут девочку-подростка
В Тольятти ищут девочку-подростка
Самарской области продолжаются целенаправленные рейды Госавтоинспекции
В Самарской области продолжаются целенаправленные рейды Госавтоинспекции
Воры в Самаре украли из квартиры золотые ювелирные украшения, крупные суммы денег, в том числе в иностранной валюте
Воры в Самаре украли из квартиры золотые ювелирные украшения, крупные суммы денег, в том числе в иностранной валюте
23 студента СамГТУ прошли производственную практику в «РКС-Самара»
23 студента СамГТУ прошли производственную практику в «РКС-Самара»
У нерадивой тольяттинки забрали 3-летнюю девочку и 2-месячного мальчика
У нерадивой тольяттинки забрали 3-летнюю девочку и 2-месячного мальчика
Детский футбольный клуб «Крылья Мечты» отметил 9-й День рождения
Детский футбольный клуб «Крылья Мечты» отметил 9-й День рождения
Студенты самарского строительно-энергетического колледжа имени П. Мачнева стали серебряными призерами Суперфинала ПФО по баскетболу 3х3
Студенты самарского строительно-энергетического колледжа имени П. Мачнева стали серебряными призерами Суперфинала ПФО по баскетболу 3х3
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.85
-0.35
EUR 101.83
-0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани у мужчины нашли три пакета наркотиков

21 июля 2023 12:37
96
В Сызрани у мужчины нашли три пакета наркотиков

В вечернее время, находясь на маршруте патрулирования на ул. Загорская сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы МУ МВД России «Сызранское», обратили внимание на мужчину, выходившего из гаражного массива, расположенного неподалеку. При виде  полицейских, он  заметно занервничал, попытался избавиться от бумажного свертка, закинув его под машину, припаркованную неподалеку. Полицейские задержали местного жителя, сообщили о произошедшем в дежурную часть и предприняли все необходимые меры по охране места происшествия. На место прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские  обнаружили и изъяли три бумажных свертка с порошкообразным веществом: один – у задержанного, один – в его машине и один с земли под машиной. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Оперуполномоченные Отдела по контролю за оборотом наркотиков направили изъятое на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ  МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что в сверках находилось наркотическое вещество синтетического происхождения в значительном размере.

Как пояснил задержанный, он приобрел наркотики через сеть Интернет и хранил при себе без цели сбыта. Данная версия проверяется сотрудниками полиции. По данным полицейских задержанный мужчина 1989 года рождения ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Сызрани задержали наркодилершу
20 июля 2023, 17:00
В Сызрани задержали наркодилершу
Она приговорена к  лишению свободы сроком 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Криминал
399
В Самаре задержан пенсионер-наркоман из Брянска
19 июля 2023, 09:59
В Самаре задержан наркоман из Брянска
Запрещенное вещество ранее не судимый мужчина носил с собой в пакете. Криминал
387
В Самарской области сотрудники полиции и общественники провели антинаркотические мероприятия с молодежью
14 июля 2023, 10:06
В Самарской области сотрудники полиции и общественники провели антинаркотические мероприятия с молодежью
Молодым людям рассказали о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за их незаконный оборот. Общество
619
В центре внимания
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
21 июля 2023  10:59
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
153
В связи с перекладкой теплотрасс в Самаре на нескольких участках дорог ограничат движения транспорта
20 июля 2023  22:24
В связи с перекладкой теплотрасс в Самаре на нескольких участках дорог ограничат движения транспорта
664
Самарская область будет развивать сотрудничество с иранской провинцией Мазендеран
20 июля 2023  21:01
Самарская область будет развивать сотрудничество с иранской провинцией Мазендеран
402
состоится «прямая линия» с начальником Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции
20 июля 2023  20:59
Состоится «прямая линия» с начальником Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции
656
Самарская область выбрана центром подготовки волонтёров на Всемирный фестиваль молодёжи
20 июля 2023  17:27
Самарская область выбрана центром подготовки волонтёров на Всемирный фестиваль молодёжи
534
Весь список